Путин пообщался по телефону с Зеленским
26 ноября 2019 09:23
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Владимир Путин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По сообщению пресс-службы Кремля, президенты обсудили газовую проблематику (транзит и прямые поставки топлива на Украину) и затронули передачу трех военных кораблей. Украинские суда были задержаны год назад – за следование через территориальные воды России без разрешения и опасные маневры.
В сентябре этого года моряки отправились на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а в ноябре российская сторона вернула и задержанные корабли.
Добавим, разговор президентов состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в «нормандском формате», которая должна пройти 9 декабря в Париже, передает Радио Маяк.
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