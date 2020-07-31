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Путин: в школах необходимо изучать Конституцию

31 июля 2020 13:35
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Путин: в школах необходимо изучать Конституцию
 Президент РФ поручил создать возможности для изучения Конституции в учебных заведениях страны.

Соответствующая информация появилась на сайте Кремля, сообщает ФедералПресс.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отдал поручение правительству страны и администрации президента о рассмотрении вопроса организации возможностей для школ и вузов изучать Конституцию РФ.
По его словам, это поможет сохранить историческую память. После проработки данного вопроса, варианты соответствующей программы кабмину необходимо будет представить их Путину, передает РИА «Новости».
«Правительству Российской Федерации рассмотреть <…> вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации», — цитирует Путина СМИ.
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