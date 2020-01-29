Премьер Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
29 января 2020 09:20
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Зампред правительства, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев будет координировать госполитику в области комплексного социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав ДФО.
Марат Хуснулин будет отвечать за разработки, реализации и контроль национального проекта в сфере жилья и городской среды, проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, а также национального проекта в сфере экологии в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги».
Дмитрий Чернышенко будет координировать разработки, реализации и контроль национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», национального проекта «Культура», федерального проекта «Спорт – норма жизни», передает Радио Маяк.
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