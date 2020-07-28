Предпенсионерам напомнили о льготах и компенсациях

Граждане этой категории имеют право на ряд льгот, но не все о них знают.
В России граждане предпенсионого возраста, которым осталось пять лет до выхода на заслуженный отдых, могут рассчитывать на меры поддержки федерального уровня.
Одна из главных гарантий от государства – предпенсионера нельзя уволить. Также данная категория граждан имеет право на два выходных дня для диспансеризации, с сохранением среднего заработка. Кроме того, им полагаются льготы на проезд, оплату коммунальных услуг, некоторые бесплатные лекарства.
Если же человек в этом возрасте все-таки останется без работы, то ему назначат пособие по безработице в повышенном размере – МРОТ, умноженный на районный коэффициент, пишет Life.
Как сообщал «ФедералПресс
» ранее, в ПФР посоветовали россиянам заранее готовить документы для получения пенсии. Это необходимо, чтобы в будущем не возникло проблем с выплатами.
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