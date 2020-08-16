Правительство изменило порядок внесения лекарств в перечень жизненно важных

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Препараты для лечения опасных для окружающих заболеваний будут ускоренно вносить в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье, 16 августа, на сайте кабмина.
«Ускоренный порядок включения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно необходимых будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний. В этих ситуациях Минздрав сможет сразу вносить лекарство на рассмотрение межведомственной комиссии без всех предварительных процедур», — говорится в заявлении.
После этого комиссия должна провести внеочередное заседание и согласовать с производителем цену на препарат.
Как напомнили в кабмине, цены на медикаменты из перечня регулируются государством, препараты выдаются бесплатно льготникам. В итоге, чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее станет для граждан.
Ранее в воскресенье стало известно, что первую зарегистрированную в России вакцину от коронавируса включили в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство, сообщают "Известия
".
Фото: Pixabay.com
Добавить комментарий