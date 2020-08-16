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Правительство изменило порядок внесения лекарств в перечень жизненно важных

16 августа 2020 12:47
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Правительство изменило порядок внесения лекарств в перечень жизненно важных
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Препараты для лечения опасных для окружающих заболеваний будут ускоренно вносить в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье, 16 августа, на сайте кабмина.

«Ускоренный порядок включения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно необходимых будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний. В этих ситуациях Минздрав сможет сразу вносить лекарство на рассмотрение межведомственной комиссии без всех предварительных процедур», — говорится в заявлении.

После этого комиссия должна провести внеочередное заседание и согласовать с производителем цену на препарат.

Как напомнили в кабмине, цены на медикаменты из перечня регулируются государством, препараты выдаются бесплатно льготникам. В итоге, чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее станет для граждан.

Ранее в воскресенье стало известно, что первую зарегистрированную в России вакцину от коронавируса включили в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство, сообщают "Известия".

Фото: Pixabay.com
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