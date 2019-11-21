Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
21 ноября 2019 09:58
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
"В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше", - написал Дуров в сообщении, размещенном в его канале в Telegram. Он напомнил, что на этой неделе в WhatsApp была обнаружена очередная уязвимость, которая позволяет хакерам и правительственным спецслужбам получить доступ к личным данным пользователей.
Дуров отметил, что потенциальная опасность грозит не только информации, которая передается непосредственно через WhatsApp, но и всем данным, хранящимся на устройстве, где установлено приложение. Оно, по его словам, "постоянно используется злоумышленниками "в качестве "троянского коня", чтобы шпионским образом получать доступ к фотографиям и сообщениям, которые хранятся не в WhatsApp".
Как подчеркнул Дуров, он сомневается, что программисты WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, по недосмотру оставляли в приложении уязвимости, позволяющие шпионить за пользователями.
"Крайне маловероятно, что кто-либо может случайно и на регулярной основе допускать серьезные ошибки в сфере безопасности, которые так удобно использовать для слежки", - пишет создатель Telegram. По версии Дурова, наивно полагать, что политика WhatsApp может измениться. "Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил он.
В мае газета Financial Times сообщила, что неизвестные злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в WhatsApp. В сентябре агентство Блумберг информировало о том, что власти США и Великобритании подписали соглашение, согласно которому базирующиеся в Соединенных Штатах соцсети и платформы, включая Facebook и WhatsApp, будут обязаны передавать британским правоохранительным органам личные данные пользователей при соответствующих запросах.
В минувший понедельник газета The Independent сообщила, что разработчики WhatsApp признали наличие в приложении очередной уязвимости, благодаря которой хакеры могли получить доступ к сообщениям пользователей, отправив им вредоносный видеофайл, пишет ТАСС.
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