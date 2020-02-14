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Новости /  В стране  

Норильск наводнили песцы

14 февраля 2020 10:40
138
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Они берут пищу прямо из рук.

Жители Норильска массово делятся видео песцов, свободно гуляющих по городским улицам, сообщают  Новости Mail.ru.

Полярные лисицы появлялись в Норильске и раньше, но этой зимой наблюдается настоящий «демографический взрыв». Из-за роста численности животным не хватает еды, и они ищут источники пищи ближе к людям. Подобное происходит раз в несколько лет.

В паблике «Новости Норильска» комментаторы отмечают, что животные настолько адаптировались к городской жизни, что совсем перестали бояться. Они берут пищу прямо из рук.

В Объединенной дирекции заповедников Таймыра отмечают, что численность песца достигает максимума при спаде численности леммингов и полевок. Это приводит к массовым миграциям песцов осенью и зимой.

Специалисты советуют при виде полярной лисицы проявлять осторожность. Эти животные могут переносить вирус бешенства.

Фото: скрин видео

 

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Комментарии



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14 февраля 2020  10:40
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