Названы лучшие по качеству жизни регионы России
17 февраля 2020 09:56
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Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Восьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов.
Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область, сводный балл у которых превышает 70 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов.
По мнению экспертов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.
За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. По сравнению с предыдущим рейтингом состав первой десятки изменился на один регион: Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и занимает 11-е место.
Как отмечают эксперты, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.
В конце списка
Состав замыкающей рейтинг десятки тоже практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.
Согласно данным исследования, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.
В прошлогоднем рейтинге большинство этих регионов тоже входили в последнюю десятку. Исключением стала только Северная Осетия, которая в предыдущем рейтинге занимала 65-е место, а в нынешнем 79-е. Покинула последнюю десятку Кабардино-Балкария, которая поднялась на одну позицию, и в текущем рейтинге занимает 75-е место.
В большинстве регионов из последней десятки значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при расчете рейтинга. Тем не менее, дистанция до среднего по стране уровня у этих регионов остается довольно значительной.
Фото: Pixabay.com
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