Мишустин уточнил правила признания жилья непригодным в случае ЧС

Отмечается, что на подготовку заключения комиссии будет даваться 20 календарных дней.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке признания жилья непригодным в случае ЧС. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила пресс-служба российского правительства.
«Теперь пострадавшим гражданам не придется подавать в комиссию документы о праве собственности и заявление о проведении обследования их дома. На основе данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет формироваться сводный перечень жилых объектов, находящихся в границах зоны ЧС», ― говорится в сообщении.
Отмечается, что на подготовку заключения комиссии будет даваться 20 календарных дней, после чего в течение 10 суток будет выпускаться распоряжение о сроках расселения тех граждан, чьи дома признаны непригодными.
Также в постановлении подчеркивается, что в случае, если дом не был включен в список непригодных в случае ЧС, его собственник может подать заявление в комиссию, чтобы те провели обследование его жилья.
Ранее, 14 июля, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил низкое качество строительства жилья для жителей города Тулун Иркутской области, пострадавших от паводка летом прошлого года.
Сообщалось, что к 1 сентября должно быть построено 155 домов, однако на тот момент было возведено только 24 дома и они еще не были введены в эксплуатацию.
Еще в 97 домах проводились работы по сборке каркасов и отделке помещений, 29 домов находились на стадии возведения фундамента и подготовительных к стройке работ, пишут "Известия
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