Минкульт РФ предложил собирать средства на восстановление Нотр-Дама
16 апреля 2019 12:20
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Министерство культуры России предложило организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление повреждённого пожаром собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил директор Департамента музеев Минкульта ФР Владислав Кононов.
— Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам-де-Пари. Мне кажется, это будет правильно... Это заложено в нас генетически — приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда, — цитирует чиновника "Интерфакс".
Кононов выразил уверенность, что руководители музеев поддержат данную инициативу. Он считает, что во Франции случилась тяжёлая трагедия и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению уникального храма, пишет Лайф.
Напомним, что возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) 15 апреля. В результате пожара обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Заведено дело о неумышленном ущербе.
Фото: © Twitter/Christie Road
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