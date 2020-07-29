Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 июля, на сайте правительства.
Подобные льготы предоставляются отдельным категориям населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, ставших жертвами из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают половину стоимости жилищно-коммунальных услуг, оставшиеся средства берет на себя государство.
Финансирование этих целей происходит за счет федерального бюджета. В 2020 году у 30 регионов появилась дополнительная потребность в субвенциях, поэтому было принято решение о перераспределении средств.
Всего на эти цели в текущем году выделено более 106 млрд рублей.
Изменения в распределении межбюджетных трансфертов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) кабинет министров одобрил 25 июля.
С 1 июля распоряжением правительства в России предусмотрена индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги и электричество.
Для каждого субъекта РФ установлен свой максимально допустимый индекс. Больше всего цены на услуги ЖКХ вырастут в Чечне — там они будут увеличены на 6,5%. В Кабардино-Балкарии тарифы вырастут на 5,4%, в Дагестане — на 5,2%, в Москве, Омской области, Бурятии и Якутии — на 5%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%, в Пермском крае и Мурманской области — на 3%. Меньше всего услуги ЖКХ подорожают в Ненецком автономном округе — на 2,4%, пишут "Известия
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Фото: Pixabay.com
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