Магомед Исмаилов досрочно победил Александра Емельяненко на турнире АСА
25 июля 2020 10:01
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Поединок состоялся в Сочи без зрителей в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил соотечественника Александра Емельяненко.
Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Первый и второй раунды проходили с преимуществом Исмаилова. В первой пятиминутке Емельяненко спас от нокаута гонг об окончании раунда.
Исмаилову для боя пришлось перейти из среднего в тяжелый вес, в котором выступает Емельяненко. Перед боем Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов — 94,6 кг. Поединок должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.
На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья, передает ТАСС.
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил соотечественника Александра Емельяненко.
Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Первый и второй раунды проходили с преимуществом Исмаилова. В первой пятиминутке Емельяненко спас от нокаута гонг об окончании раунда.
Исмаилову для боя пришлось перейти из среднего в тяжелый вес, в котором выступает Емельяненко. Перед боем Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов — 94,6 кг. Поединок должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.
На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья, передает ТАСС.
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