Количество вопросов, поступающих к "Прямой линии" Путина, приближается к миллиону
19 июня 2019 09:12
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Владимир Путин провел совещание по подготовке прямой линии, которая выйдет в эфир 20 июня в полдень, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что "в ходе программы глава государства ответит на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки". Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "акцент планируется сделать на том, чтобы ответить на максимальное количество вопросов".
Тем временем, количество вопросов, поступающих к "Прямой линии с Владимиром Путиным" приближается к миллиону. Россиян волнуют проблемы ЖКХ, медицины, строительства дорог, расселения ветхого жилья, газификации. Много обращений в этом году и от обманутых дольщиков. Обращения к президенту принимают не только по телефону, но и через бесплатные СМС, сайт программы, мобильное приложение, а также в соцсетях, передает Радио Маяк.
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