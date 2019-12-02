Истекает срок уплаты налога на имущество и доход физических лиц
2 декабря 2019 09:44
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Сегодня истекает срок уплаты налога на имущество и доход физических лиц. С 3 декабря Федеральная налоговая служба будет начислять пени.
Уплатить налоги можно на сайте ФНС России в "Личном кабинете", с помощью сервиса "Заплати налоги", в банке, на почте, в МФЦ или кассах местных администраций. Если налогоплательщик не согласен с начисленной суммой, или налог пришел на имущество, которого нет в собственности, можно обратиться в инспекцию через сайт ФНС, "Личный кабинет налогоплательщика", по почте, через МФЦ, либо лично, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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