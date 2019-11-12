Генпрокуратура нашла 2,5 тысячи нарушений при реализации нацпроектов
12 ноября 2019 13:51
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Генеральная прокуратура РФ выявила 2,5 тысячи нарушений законов при реализации национальных проектов. Об этом рассказал глава надзорного ведомства Юрий Чайка в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Отступления от законов допускались, в частности, при предоставлении господдержки, проведении конкурсов, строительстве социальной инфраструктуры, а также региональном и муниципальном нормотворчестве. Больше всего таких проколов нашли при реализации проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда».
Главной проблемой, которую озвучил Юрий Чайка, стало неосвоение бюджетных средств на всех уровнях. Хуже всего с этим обстоят дела у проекта «Цифровая экономика», где на сегодня освоено только 15% из выделенных 108 млрд рублей. Немногим лучше ситуация с проектом «Экология», где освоено лишь 25%.
Генпрокурор напомнил об идее создания реестра юрлиц, привлеченных к ответственности за коррупцию, и предложил интегрировать такой реестр с единой информационной системой в сфере закупок. Он попросил премьера Дмитрия Медведева повлиять на ускорение работы в этом направлении, пишет ФедералПресс.
Фото: kremlin.ru
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