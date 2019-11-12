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Новости /  В стране  

Генпрокуратура нашла 2,5 тысячи нарушений при реализации нацпроектов

12 ноября 2019 13:51
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Генпрокуратура нашла 2,5 тысячи нарушений при реализации нацпроектов
Чайка Генпрокурор РФ недоволен темпами освоения средств, выделенных на нацпроекты.

Генеральная прокуратура РФ выявила 2,5 тысячи нарушений законов при реализации национальных проектов. Об этом рассказал глава надзорного ведомства Юрий Чайка в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Отступления от законов допускались, в частности, при предоставлении господдержки, проведении конкурсов, строительстве социальной инфраструктуры, а также региональном и муниципальном нормотворчестве. Больше всего таких проколов нашли при реализации проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда».
Главной проблемой, которую озвучил Юрий Чайка, стало неосвоение бюджетных средств на всех уровнях. Хуже всего с этим обстоят дела у проекта «Цифровая экономика», где на сегодня освоено только 15% из выделенных 108 млрд рублей. Немногим лучше ситуация с проектом «Экология», где освоено лишь 25%.

Генпрокурор напомнил об идее создания реестра юрлиц, привлеченных к ответственности за коррупцию, и предложил интегрировать такой реестр с единой информационной системой в сфере закупок. Он попросил премьера Дмитрия Медведева повлиять на ускорение работы в этом направлении, пишет ФедералПресс.

Фото: kremlin.ru

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