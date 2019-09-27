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Что ждет россиян в октябре 2019 года

27 сентября 2019 12:13
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Что ждет россиян в октябре 2019 года Краткий обзор основных законодательных изменений.
Краткий обзор основных законодательных изменений.

С 1 октября хостелы в многоквартирных жилых домах окажутся вне закона. Открыть мини-гостиницу можно будет только на первом этаже после перевода помещения в нежилой фонд и организации отдельного входа, пишет Коммерсантъ.

С 1 октября в России начнут работать новые окружные апелляционные и кассационные суды. Всего в стране будут функционировать девять кассационных, пять апелляционных судов общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды.

С 1 октября россияне смогут подавать групповые гражданские иски.
Ранее объединяться могли только предприниматели, чтобы решить экономические вопросы в арбитражном суде.
Теперь это смогут делать и физлица для решения споров в судах общей юрисдикции.

С 1 октября, перед тем как принять решение о выдаче кредита, банки будут рассчитывать долговую нагрузку потенциального заемщика. Показатель представляет собой соотношение между действующими кредитными обязательствами и совокупным официальным доходом клиента. Также ЦБ установил повышенные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам.

С 1 октября НДС на фрукты и ягоды снизится до 10%, а на пальмовое масло вырастет до 20%. По оценкам Московской торгово-промышленной палаты, из-за роста налога на пальмовое масло кондитерские изделия могут подорожать на 5−7%.це.

С 1 октября в Гражданском кодексе будет зафиксировано понятие «цифровые права граждан», под которыми понимается возможность распоряжаться, передавать, отдавать в залог, обременять права граждан в рамках цифровой системы без помощи третьих лиц. Кроме того, введено понятие «самоисполняемая сделка».

С 1 октября, согласно поправкам в Трудовой кодекс, сотрудники смогут подавать заявления на отпуск и увольнение в электронном виде. Наниматель обязан принять такие заявления.
Отзыв сотрудника из отпуска в экстренных ситуациях тоже допускается.

При этом неиспользованная часть отпуска предоставляется работнику до конца текущего года в удобное для него время или присоединяется к отпуску в течение следующего года. Список причин, по которым персонал могут отзывать из отпуска, составляет сам работодатель.

С 1 октября меняются правила оформления дорожно-транспортного происшествия по европротоколу. Чтобы зафиксировать ДТП, обязательно потребуется система ГЛОНАСС или специальное мобильное приложение. Разногласия участников ДТП более не препятствуют оформлению европротокола.

14 октября стартует четвертый и окончательный этап перехода телекомпаний на цифровое телевещание. Аналоговое телевидение отключат в 21 регионе страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях, в Крыму.

26 октября истекает срок, в течение которого владельцы беспилотников, ввезенных в Россию или произведенных в нашей стране до 27 сентября 2019 года, должны направить в Росавиацию заявление о постановке на учет таких летательных аппаратов.

Фото pixabay.com 


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