Авиация Минобороны за сутки погасила более 150 тысяч гектаров горящей тайги
6 августа 2019 09:01
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Самолеты и вертолеты Минобороны за сутки ликвидировали лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади более 150 тысяч гектаров. В частности, за полетную смену 5 августа авиагруппировка совершила 60 вылетов, 160 сбросов на открытые очаги возгорания 1 тысячи 688 тонн воды.
Сама авиационная группировка в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае 1 августа. Она была создана по указанию Владимира Путина, передает Радио Маяк.
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