Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни

По словам юриста, существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей.
Состояние здоровья актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, может отразиться на исполнении приговора, рассказал адвокат Александр Почуев.
По словам юриста, существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей.
Адвокат подчеркнул, что это не значит, что подсудимый полностью избежит наказания. Его исполнение могут перенести до полного выздоровления. Почуев считает, что заболевание Ефремова способно затянуть дело, поскольку он не сможет участвовать в заседаниях суда.
«Говорить о том, что это способ защиты, я бы не стал, поскольку состояние Ефремова — очевидное следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли», — цитирует адвоката «Вечерняя Москва
».
11 августа должно было состояться очередное судебное заседание по делу о ДТП с участием артиста, однако его отложили на 12 августа на 10:00, так как Ефремова увезли из зала суда на машине скорой помощи.
По словам корреспондента «Известий
», когда Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы, артист был не в состоянии самостоятельно идти, поэтому актера вытаскивали из машины судебные приставы. Ефремов еле-еле поднимался по лестнице, волоча за собой правую ногу. Через 10 минут появился автомобиль скорой помощи. Позднее стало известно, что актеру поставили диагноз «ишемическая атака».
Фото pixabay.com
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