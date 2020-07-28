Размер их индексации определен федеральным законом.
Заморозки пенсий неработающих пенсионеров не будет. Размер их индексации определен федеральным законом, а не указами, сообщили «РИА Новости
» в пресс-службе Минтруда. Там заявили, что это обеспечивает рост выплат до 2024 года.
В ведомстве также добавили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.
По текущим расчетам, они могут индексироваться выше уровня инфляции. «Это означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», – заявили в Минтруде.
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