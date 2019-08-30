Заемщикам разрешат выкупать собственные долги
30 августа 2019 08:49
138
В итоге кредитор будет обязан предлагать заемщику выкупить долг до его передачи третьим лицам. Об этом пишет ТАСС.
Как отмечается, ведомство мотивирует предложение тем, что кредитор может отказать должнику в реструктуризации долга в отсутствии какой-либо объективной причины. При этом долг может быть передан третьим лицам по цене, значительно меньшей, чем сам заем. При этом всю выгоду от выплаты долга получает третье лицо, а в случае его недобросовестности могут быть ущемлены права должника.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
415
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
317
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
275
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
518
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1333
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
657
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2133
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
367
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
643
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
452
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
612
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
981
Мероприятия