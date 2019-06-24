Жёсткие вопросы не могут вывести Путина из равновесия
24 июня 2019 09:15
134
Говоря о том, что происходит после "Прямой линии", лишаются ли постов региональные чиновники, Песков напомнил слова главы государства, что "махать шашкой по-буденновски – это самое лёгкое. Самое трудное – это добиться выполнения поручения.
Песков также пояснил, что вопросы на "Прямой линии" не фильтровались. При этом он удивился способности президента одновременно, отвечая на вопросы и "выхватывать" СМС-обращения, которые появлялись в студии на экранах.
Дмитрий Песков также рассказал, что Владимир Путин щепетильно относится к каждому обращению граждан, в каком бы виде оно ни поступало. Добавлю – в этом году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в 17-й раз, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
286
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
469
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
418
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
387
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
492
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
481
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
505
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
402
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
652
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
672
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
411
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
727
Мероприятия