Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ
10 июля 2019 09:11
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Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ, сообщает республиканская прокуратура. В настоящее время женщина вторая в очереди, однако, администрация Улан-Удэ отказала в предоставлении жилого помещения, ссылаясь на отсутствие у неё статуса «малоимущая».
В интересах женщины прокуратура предъявила к администрации города иск, требуя признать за ней права на получение жилья по договору социального найма и обязать властей предоставить ей жилье в течение трех месяцев. Справедливости в суде добиться удалось – требования прокурора полностью удовлетворены, пишет Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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