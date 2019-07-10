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Новости /  В стране  

Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ

10 июля 2019 09:11
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Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ
Ее не сочли малоимущей.

Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ, сообщает республиканская прокуратура. В настоящее время женщина вторая в очереди, однако, администрация Улан-Удэ отказала в предоставлении жилого помещения, ссылаясь на отсутствие у неё статуса «малоимущая».

В интересах женщины прокуратура предъявила к администрации города иск, требуя признать за ней права на получение жилья по договору социального найма и обязать властей предоставить ей жилье в течение трех месяцев. Справедливости в суде добиться удалось – требования прокурора полностью удовлетворены, пишет Радио Маяк.


Фото: pixabay.com
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