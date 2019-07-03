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Новости /  В стране  

Житель Камчатки пнул медведя

3 июля 2019 12:45
137
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.

В Сети появилось видео, на котором житель Камчатки подкрадывается к детенышу медведя и пинает его.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что хищнику не понравились манеры мужчины. После пинка он резко развернулся, зарычал и вцепился в своего обидчика.

«Он мне руку прокусил», — говорит мужчина.
Видео можно посмотреть здесь.

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