«Яндекс» изменит структуру управления компанией
18 ноября 2019 13:59
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Совет директоров «Яндекса» одобрил поправки в структуре корпоративного управления, которые подразумевают создание специального фонда для передачи «золотой акции» Сбербанка. Об этом сообщается на сайте компании 18 ноября, пишут "Известия".
Так, в структуре появится некоммерческий Фонд общественных интересов, которому «золотая акция» и будет передана, но права по ней будут расширены.
«Сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора. <…> Обновленная акция даст право выдвигать двух из 12 директоров в Совет директоров «Яндекса» и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках», — говорится в сообщении.
Кроме того, Фонд сможет участвовать в принятии решений о передаче существенной интеллектуальной собственности, об изменениях в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей и о возможных партнерствах компании с правительствами других стран. На иные вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании фонд влиять не сможет.
В совет директоров фонда приглашены преподаватели университетов и негосударственных организаций, с которыми «Яндекс» установил партнерские отношения. Кроме того, в качестве новых членов совета директоров компании будут выдвинуты проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров и гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий.
Изменения должны получить одобрение на специальном собрании акционеров, запланированном на 20 декабря, пишет «Газета.ру». Члены правления Сбербанка рассмотрят предложение «Яндекса» 19 ноября, добавляет ТАСС.
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