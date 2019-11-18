Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарцы могут сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение.
В Самаре на добровольной основе проводится прием у населения незаконно хранящихся оружия и боеприпасов
Которая познакомит с творчеством двенадцати художников из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Ялты.
В СОУНБ в галерее «Новое пространство» открывается выставка «Приоритеты»
Офис стал успешным примером социального партнерства власти и бизнеса.
В «Пятерочку» за паспортом: в Самаре открылся новый офис МФЦ
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В Тольятти почти доделали лестницу набережной Комсомольского района
В Камышлинском районе легковушка врезалась в грузовик
В Камышлинском районе легковушка врезалась в грузовик
По всей Самарской области дорожные полицейские провели мероприятия, приуроченные к Дню памяти жертв ДТП
По всей Самарской области дорожные полицейские провели мероприятия, приуроченные к Дню памяти жертв ДТП
В Самарской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку
В Самарской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку
сегодня  Понедельник, 18 ноября, 15:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/11:
USD 63.89
-0.32
EUR 70.41
-0.27
Новости /  В стране  

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

18 ноября 2019 13:59
81
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
Так, в структуре появится некоммерческий Фонд общественных интересов.

Совет директоров «Яндекса» одобрил поправки в структуре корпоративного управления, которые подразумевают создание специального фонда для передачи «золотой акции» Сбербанка. Об этом сообщается на сайте компании 18 ноября, пишут "Известия".

Так, в структуре появится некоммерческий Фонд общественных интересов, которому «золотая акция» и будет передана, но права по ней будут расширены.

«Сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора. <…> Обновленная акция даст право выдвигать двух из 12 директоров в Совет директоров «Яндекса» и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках», — говорится в сообщении.

Кроме того, Фонд сможет участвовать в принятии решений о передаче существенной интеллектуальной собственности, об изменениях в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей и о возможных партнерствах компании с правительствами других стран. На иные вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании фонд влиять не сможет.

В совет директоров фонда приглашены преподаватели университетов и негосударственных организаций, с которыми «Яндекс» установил партнерские отношения. Кроме того, в качестве новых членов совета директоров компании будут выдвинуты проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров и гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий.

Изменения должны получить одобрение на специальном собрании акционеров, запланированном на 20 декабря, пишет «Газета.ру». Члены правления Сбербанка рассмотрят предложение «Яндекса» 19 ноября, добавляет ТАСС.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
242
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
248
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
526
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
671
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
489
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
362
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
471
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1539
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2130
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1447
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1748
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1930
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ в галерее «Новое пространство» открывается выставка «Приоритеты»
В Самаре пройдет детский квест "Путешествие в страну телевидения"
В УФСИН СО состоялось торжественное собрание, посвященное Дню ветерана УИС
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные