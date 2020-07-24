Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
24 июля 2020 10:07
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Сегодня вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства России. Документ предусматривает разрешение на вступление в российское гражданство без отказа от имеющегося и сокращение сроков нахождения на территории России для его получения.
Закон упростит процедуру получения российского гражданства для русскоговорящих соотечественников и граждан бывших советских республик, проживающих в стране. Так, теперь иностранцы, находящиеся в браке с гражданином России, лица, имевшие гражданство СССР и проживающие на территории бывших советских республик, а также иностранцы, у которых один из родителей имеет гражданство России и проживает на российской территории, смогут подать заявление на получение гражданства России, не предоставляя данные о доходах и не подтверждая проживание в нашей стране сроком не менее трех лет.
Законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, живущего в нашей стране и имеющего дееспособных совершеннолетних детей, являющихся гражданами России, а не только для тех, кто является нетрудоспособным, как это было до сих пор.
Кроме того, граждане Белоруссии и Украины смогут получать российское гражданство без сдачи экзамена по русскому языку.
Еще одно нововведение – обязательная дактилоскопическая регистрация иностранцев и лиц без гражданства, приобретающих гражданство России, к которым раньше такая процедура не применялась, передает Радио Маяк.
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