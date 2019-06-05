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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономике России

5 июня 2019 09:12
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономике России
За прошлый год российская экономика достигла шестилетнего максимума.

Всемирный банк сообщил в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году. За прошлый год российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3% благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта и из-за реализации нескольких крупных энергетических проектов, а также проведению чемпионата мира по футболу, пишет «РИА Новости».

Также был снижен прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года. Причинами называются создание торговых барьеров и резкий спад в экономике ведущих стран мира, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com
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