Владимир Путин огласит сегодня послание Федеральному собранию
15 января 2020 09:26
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Владимир Путин огласит сегодня послание Федеральному собранию, в ходе которого президент традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени. Нынешнее послание станет 26 в новейшей истории России и 16 – лично для Путина. Обращение главы государства к парламенту во второй раз состоится в Центральном выставочном зале "Манеж".
В Кремле не анонсировали вероятные темы послания этого года. Сам же президент сообщал ТАСС, что в работе над посланием уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Основными темами выступления главы государства 20 февраля стали социальное и экономическое развитие страны, реализация нацпроектов.
Президент особо отметил необходимость поддержки семей, подчеркнув, что ключевой задачей является сбережение народа. Касаясь международной повестки, российский лидер одним из самых острых вопросов назвал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он предостерег Соединенные Штаты от принятия решений, угрожающих суверенитету и безопасности России.
Добавим, выступление Владимира Путина будет транслироваться в прямом теле- и радиоэфире. Кроме того, речь президента планируется показать на фасадах нескольких зданий в Москве, в том числе на экранах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь», передает Радио Маяк.
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