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Владимир Путин допускает изменения в Конституции

23 декабря 2019 09:15
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Владимир Путин допускает изменения в Конституции
Глава государства считает, что в статье основного закона о двух президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".

Вместе с тем Путин призвал "не делать опрометчивых шагов с внесением поправок в Конституцию" и пообещал следить за дискуссией на эту тему. Это вопрос он поднял после ежегодной большой пресс-конференции в интервью нашему коллеге Павлу Зарубину, которое было показано в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

Владимир Путин также отметил важность общения с журналистами в ходе большой пресс-конференции. При этом ничего общего с манипуляцией средствами массовой информации такой формат общения не имеет? передает Радио Маяк.
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