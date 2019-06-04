ВКС РФ отчитались об успешном испытании системы ПРО
4 июня 2019 09:09
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Российские военные отчитались об успешном испытании системы ПРО. С полигона в Казахстане запустили противоракету нового типа, сообщили в Минобороны. Ее название и характеристики не раскрываются. Также военные не уточняют, какая цель была поражена.
Напомним, 1 декабря минувшего года ВКС России успешно испытали в Казахстане модернизированную противоракету российской системы ПРО. Еще один испытательный пуск новейшей российской противоракеты состоялся в августе 2018 года, передает Радио Маяк.
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