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ВКС РФ отчитались об успешном испытании системы ПРО

4 июня 2019 09:09
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ВКС РФ отчитались об успешном испытании системы ПРО
С полигона в Казахстане запустили противоракету нового типа.

Российские военные отчитались об успешном испытании системы ПРО. С полигона в Казахстане запустили противоракету нового типа, сообщили в Минобороны. Ее название и характеристики не раскрываются. Также военные не уточняют, какая цель была поражена.

Напомним, 1 декабря минувшего года ВКС России успешно испытали в Казахстане модернизированную противоракету российской системы ПРО. Еще один испытательный пуск новейшей российской противоракеты состоялся в августе 2018 года, передает Радио Маяк.
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