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Новости /  В стране  

В российских аэропортах людей будут проверять скрытно с помощью нового комплекса

30 октября 2019 12:59
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В российских аэропортах людей будут проверять скрытно с помощью нового комплекса
На данный момент идут разработки нового комплекса досмотра.

В будущем, в аэропортах России людей будут досматривать без рентгена, скрыто, с помощью специального комплекса. Генеральный директор «Нпк «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» Кирилл Макаров поделился информацией о том, что на данный момент идут разработки нового комплекса досмотра людей в аэропортах, пишет "ФедералПресс". Он будет скрытым и без использования рентгеновских лучей.
«Мы в начале пути по изучению свойств терагерцового диапазона. В рамках этой работы мы пытаемся создать досмотровый комплекс, который позволит обнаруживать запрещенные к провозу предметы, в том числе взрывчатые вещества, оружие, которые пытается пронести человек куда-либо», – сообщает ученый.

По словам Макарова, нынешние досмотровые конструкции используют рентген, котороый имеет влияние на организм человека. А новый комплекс «практически не виляет на человека». И будет сканировать скрыто, передает РИА Новости.
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