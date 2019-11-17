В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи
17 ноября 2019 09:53
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Дополнительные персонажи появятся в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!». Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает RT со ссылкой на председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву.
«Они (новые персонажи — ред.) будут второстепенными. Все равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца», — заявила Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Глава «Союзмультфильма» добавила, что сейчас решается вопрос, кто будет озвучивать героев, и киностудия внимательно подойдет к сохранению аутентичности этого легендарного проекта.
Всего киностудия выпустит 26 новых серий «Ну, погоди!». Их показ начнется летом 2020 года.
В 2018 году «Союзмультфильм» начал выпускать новые серии другого полюбившегося зрителям мультфильма — «Простоквашино», пишут "Известия".
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