В новой серии «Простоквашино» появится загадочное фиолетовое пятно
13 октября 2019 12:08
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В новом, 22-м эпизоде мультфильма «Возвращение в Простоквашино» появится загадочное фиолетовое пятно на полу, от которого не удается избавиться героям даже после тщательных уборок. Об этом рассказали в пресс-службе студии «Союзмультфильм».
Пятно обнаружит кот Матроскин, после чего решит устроить генеральную уборку, но на следующий день беспорядок вернется, как и пятно на полу. О том, кто или что оставляет грязь, зрители узнают, посмотрев новую серию. Режиссером эпизода выступила Анастасия Воронина, пишет «РИА Новости».
В сентябре сообщалось, что в 20-й серии «Возвращения в Простоквашино» у героя мультсериала почтальона Печкина появится возлюбленная. Новая героиня — блондинка средних лет, не похожая на добрую няню, которую зовут Маргарита Егоровна.
Первая серия нового «Простоквашино» увидела свет в апреле 2018 года, пишут "Известия".
Фото: Союзмультфильм
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