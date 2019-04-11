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В Совфеде предложили перевести основные документы россиян в электронный вид

11 апреля 2019 13:31
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В Совфеде предложили перевести основные документы россиян в электронный вид С таким предложением выступила сенатор Людмила Бокова.
С таким предложением выступила сенатор Людмила Бокова.

Большинство документов россиян предложено перевести в электронный вид. С такой идеей выступила первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.
По ее словам, в настоящее время в Совфеде обсуждается вопрос о переводе в электронный вид трудовых книжек. Так, работник будет иметь дело не с бумагой, а с виртуальной трудовой книжкой.

«Мне бы очень хотелось, чтобы большинство документов граждан могли быть переведены в электронный вид по аналогии», – сказала Бокова.
Также сенатор добавила, что это не быстрый процесс, но в дальнейшем он бы упростил восстановление потерянных документов, пишет агентство «Москва».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиянам пообещали выдать электронные паспорта в 2024 году. Это мероприятие будет осуществляться в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Фото pixabay.com

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