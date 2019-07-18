151

В Санкт-Петербурге стартовал ключевой день VI форума регионов России и Беларуси.Сегодня ожидается участие в форуме Глав государств - Владимира Путина и Александра Лукашенко. Делегацию Самарской области возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров.Деловая программа стартовала со встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета республики Беларусь Михаила Мясниковича с руководителями органов гос.власти субъектов обеих стран. Обсуждается комплекс мер, который позволит регионам укреплять партнёрство, сообщает Департамент информационной политики.