В Санкт-Петербурге стартовал ключевой день VI форума регионов России и Беларуси
18 июля 2019 11:53
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В Санкт-Петербурге стартовал ключевой день VI форума регионов России и Беларуси.
Сегодня ожидается участие в форуме Глав государств - Владимира Путина и Александра Лукашенко. Делегацию Самарской области возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров.
Деловая программа стартовала со встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета республики Беларусь Михаила Мясниковича с руководителями органов гос.власти субъектов обеих стран. Обсуждается комплекс мер, который позволит регионам укреплять партнёрство, сообщает Департамент информационной политики.
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