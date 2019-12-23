В Самаре разрешили семейные захоронения на восьми кладбищах
23 декабря 2019 13:09
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Согласно документу, самарцы могут подать заявление о предоставлении участков под родовые захоронения на всей свободной территории следующих кладбищ:
«Рубежное»;
«Южное»;
«Мехзаводское»;
«Песчаная Глинка»;
«Прибрежное»;
«Спасское»;
«Центральное».
Что касается «Городского» кладбища, то там устраивать семейные захоронения можно только в специально отведенном для этого секторе. В ноябре, напомним, для этого определили земельный участок площадью 420 кв. метров на 9 линии кладбища. Ранее родовые захоронения можно было устраивать на любом участке «Городского», пишет Самру.ру.
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