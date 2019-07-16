В России завершился весенний призыв
16 июля 2019 09:09
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Весенний призыв завершился в России. Как отправиться к месту службы будущие солдаты получили военную форму. Кроме того, каждому выдали армейский набор, SIM-карту для связи с родными по льготному тарифу и банковскую карту. На нее во время службы молодые люди будут получать зарплату.
За 3,5 месяца страна поставила 135 тысяч новобранцев. Большинство пройдет срочную службу в воинских частях Поволжья, Сибири и Урала. Весенний призыв стартовал 1 апреля. Минувший понедельник – 15 июля – стал официально последним днем, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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