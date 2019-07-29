В России запретят анонимные онлайн-платежи
29 июля 2019 09:21
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Речь идет о системах «QIWI Кошелек», «Яндекс. Деньги», WebMoney, PayPal и других аналогичных онлайн-кошельках, сообщает издание РБК. Пользователи смогут вносить туда деньги только после идентификации личности. Электронные кошельки нельзя будет пополнить наличными через платежные терминалы, теперь для перевода средств нужно будет использовать банковский счет.
Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, анонимные онлайн-кошельки могут быть использованы для финансирования терроризма или распространения наркотиков. Нововведения позволят отслеживать и блокировать подозрительные операции, а также точно устанавливать личность плательщика.
Ассоциация участников рынка электронных денег, в которую входят крупнейшие сервисы, раскритиковала поправки, поскольку они негативно скажутся на доходах компаний и развитии отрасли.
В ассоциации утверждают, что все риски анонимных-онлайн платежей минимизированы жесткими лимитами: баланс электронных кошельков не может превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций — не более 40 тысяч рублей в месяц. Также без идентификации с них нельзя снять наличные и переводить деньги за рубеж. Все это делает онлайн-системы непривлекательными для правонарушений. Нововведения могут привести к тому, что зарубежные системы уйдут из России, а национальные перестанут развиваться, пишет Лента.
Фото: pixabay.com
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