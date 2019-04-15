В России задумались об отмене НДФЛ для малообеспеченных
15 апреля 2019 13:20
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В России могут внести изменения в налоговое законодательство, освобождающие от уплаты НДФЛ работников, чьи доходы после вычета оказываются ниже прожиточного минимума. Нововведение может коснуться людей, получающих зарплаты меньше 13 тысяч рублей.
Консультации об этом предусмотрены генсоглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018 – 2020 годы.
По Трудовому кодексу работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда, сообщили «Известия».
Однако в российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений отрицают планы по обсуждению данного вопроса.
«В плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится», – отметили РТК.
Данной темы нет в генеральном соглашении между сторонами социального партнерства, пишет ТАСС.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», пять новых статей предложено внести в Налоговый кодекс. Это будут четыре федеральных налога и один налог местного значения.
Фото pixabay.com
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