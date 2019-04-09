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Новости /  В стране  

В России за рекламу махинаций с коммунальными счетчиками введут ответственность

9 апреля 2019 12:29
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В России за рекламу махинаций с коммунальными счетчиками введут ответственность
Рекламу в интернете о махинациях с приборами учета возьмут под контроль.

В России за рекламу «скручивания» информации по коммунальным приборам учета введут ответственность. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрит сегодня.
Авторы инициативы отмечают, что в интернете широко распространяется информация о способах несанкционированного вмешательства в работу счетчиков. Так, на некоторых сайтах предоставляются инструкции, как уменьшить платеж за коммуналку посредством воздействия на приборы учета.
При этом экономию, достигнутые таким способом, вынуждены оплачивать добросовестные пользователи. Депутаты же предлагают включить подобную рекламу в ст. 7 федерального закона «О рекламе», пишет «Парламентская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Нижнем Новгороде появились мошенники, которые выдают липовые свидетельства о проверки приборов учета. Коммунальщики представляются сотрудниками компании, которой в регионе нет.

Фото pixabay.com
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