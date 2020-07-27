В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр
27 июля 2020 09:33
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Ответственность предусматривается за техосмотр автомобилей без аккредитации. Преступление наказывается штрафом, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
По словам руководителя экспертного центра "Деловой России" Екатерины Авдеевой, для интересов общества важно не то, что предприниматель получит еще одну лицензию, а важно качество товаров и услуг и безопасность.
Авдеева также считает, что новая мера может повысить давление на предпринимателей, особенно с учетом того, что нередко речь идет именно о субъектах микро, малого или среднего бизнеса, передает Радио Маяк.
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