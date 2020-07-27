Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области за сутки на 27 июля выявлен еще 37 заболевших коронавирусом.
В Самарской области за сутки на 27 июля выявлен еще 37 заболевших коронавирусом
В Тольятти ребенка забрали у лишенной прав матери
В Тольятти ребенка забрали у лишенной прав матери
В Приволжском федеральном округе состоится региональный этап конкурса Цифровой прорыв
В Приволжском федеральном округе состоится региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»
До 13 сентября продолжается отборочный онлайн-этап цифровой олимпиады Волга-IT’20
До 13 сентября продолжается отборочный онлайн-этап цифровой олимпиады «Волга-IT’20»
Самарцы выберут место установки памятной стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
Самарцы выберут место установки памятной стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
С понедельника, 27 июля трамваи №№ 7, 11, 12 вернутся на свои прежние маршруты
С понедельника, 27 июля трамваи №№ 7, 11, 12 вернутся на свои прежние маршруты
Экс-капитан «Крыльев Советов» раскритиковал Андрея Талалаева за уход из команды
Экс-капитан «Крыльев Советов» раскритиковал Андрея Талалаева за уход из команды
Самара выделит 60 миллионов рублей на благоустройство парка в Волгаре
Самара выделит 60 миллионов рублей на благоустройство парка в Волгаре
сегодня  Понедельник, 27 июля, 12:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/07:
USD 71.6
0.64
EUR 83.1
0.91
Новости /  В стране  

В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

27 июля 2020 09:33
154
В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр
Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится в России с сегодняшнего дня.

Ответственность предусматривается за техосмотр автомобилей без аккредитации. Преступление наказывается штрафом, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

По словам руководителя экспертного центра "Деловой России" Екатерины Авдеевой, для интересов общества важно не то, что предприниматель получит еще одну лицензию, а важно качество товаров и услуг и безопасность.

Авдеева также считает, что новая мера может повысить давление на предпринимателей, особенно с учетом того, что нередко речь идет именно о субъектах микро, малого или среднего бизнеса, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
122
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
746
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1199
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
1089
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1778
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1610
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2233
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3875
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3350
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4248
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4396
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4424
Весь список

Мероприятия
В Самарской области почтили память Соловецких юнг
Самарский художественный музей 5 августа приглашает на традиционный праздник искусств "Репин навсегда"
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля «NAUKA 0+» на 27 июля – 2 августа
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные