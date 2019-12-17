В России составили правила для признания домов аварийными
17 декабря 2019 11:40
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В России появятся четкие критерии по признанию жилых домов аварийными. Уже создан свод правил для зданий до пяти этажей. Об этом рассказали в Конструкторско-технологическом бюро бетона и железобетона.
Отмечается, что нормы были разработаны совместно с ЦНИИПромзданий по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Среди основных признаков, которые свидетельствуют о том, что дом не пригоден для жилья, – дефекты несущих конструкций. Это могут быть сквозные трещины, просадки, смещение с опор.
Партнер КТБ ЖБ и замдиректора НИИ бетона и железобетона им. Гвоздева Алексей Беляев пояснил, что по новым правилам будет оцениваться техническое состояние дома. Жилье будет признаваться аварийным или ограничено работоспособным. Дело в том, что на сегодняшний день критериев по признанию жилья авариным нет, поэтому люди на долгие годы оставались в опасных зданиях.
Добавим, что нормы станут частью законопроекта правительства, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья, пишут «Известия».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, выселяемым из ветхого жилья россиянам увеличат компенсации. Также предлагается ускорить ремонт старых домов, но относительно крепких.
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