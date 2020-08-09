В России сегодня отмечают День строителя

Профессиональный праздник ежегодно проходят во второе воскресенье августа.
Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года, а с 2011-го праздник стал федеральным. По данным Росстата, в строительной отрасли заняты почти 9 миллионов человек.
Это праздник многих профессий, среди которых – архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики. Традиционно в этот день проводятся праздничные мероприятия, вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам отрасли. В 2020 году из-за коронавируса многие мероприятия были отменены или переведены в онлайн-формат, передает Радио Маяк.
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