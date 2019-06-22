В России сегодня отмечается День памяти и скорби
22 июня 2019 10:10
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78 лет назад, 22 июня 1941 года, германские войска перешли границу СССР и атаковали советские города – Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие. Памятные мероприятия начались по всей стране еще накануне. В Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы был дан старт акции "Свеча Памяти".
В столице, на Крымской набережной, состоялась традиционная "Линия памяти" – было зажжено 1418 свечей, символизирующих каждый день войны.
Сегодня Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В соответствии с указом президента Бориса Ельцина в 1996 году 22 июня был объявлен Днем памяти и скорби. В этот день в 1941-ом началась Великая Отечественная война, когда войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР. Каждый год 22 июня в стране приспускаются государственные флаги, проходят памятные мероприятия.
Мемориальная акция "Свеча памяти" состоялась в пятницу в Вашингтоне. Скорбное мероприятие прошло у Мемориала Второй мировой войны в самом центре столицы СШ, передает Радио Маяк.
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