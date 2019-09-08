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В России сегодня единый День голосования

8 сентября 2019 09:07
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В России сегодня единый День голосования
Выбирают руководителей регионов, депутатов местных законодательных органов и мэров городов. Всего – около 47 тысяч должностных лиц.

Глав администраций выбирают в 17 регионах страны. Это город Санкт-Петербург, республики Алтай, Башкортостан и Калмыкия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская и Челябинская области.

Впервые избиратели получили возможность голосовать на выборах высших должностных лиц, находясь за пределами региона, на цифровых участках в Москве. В Ингушетии, по законодательству региона, главу республики выбирают депутаты Народного собрания из трех кандидатур, предложенных президентом России. В столицах 22-ти регионов выбирают городские думы.

Кроме того, в Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы. В выборах в Мосгордуму примет участие Владимир Путин. В депутаты столичного парламента выдвинуты 233 кандидата, из них 171 – представители партий и 62 – самовыдвиженцы, передает Радио Маяк.
 
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