В России работодателей заставят выплатить все долги по зарплатам
13 декабря 2019 13:29
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С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые предоставляют дополнительные возможности для взыскания с работодателей долгов по зарплате.
Отмечается, что теперь государственные инспекторы труда наделяются новыми правами – они смогут принимать решения о принудительной выплате зарплаты. Законом данное решение инспекторов будет приравниваться к исполнительному документу, и являться основанием для возбуждения исполнительного производства.
Если же работодатель не исполнит решение госинспектора, то оно в виде электронного документа будет направлено на исполнение в органы Федеральной службы судебных приставов, пишет «Российская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Минюст призвал суды не щадить работодателей, которые задерживают зарплаты.
Фото pixabay.com
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