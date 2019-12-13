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Новости /  В стране  

В России работодателей заставят выплатить все долги по зарплатам

13 декабря 2019 13:29
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В России работодателей заставят выплатить все долги по зарплатам
Деньги отныне будут требовать принудительно.

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые предоставляют дополнительные возможности для взыскания с работодателей долгов по зарплате.
Отмечается, что теперь государственные инспекторы труда наделяются новыми правами – они смогут принимать решения о принудительной выплате зарплаты. Законом данное решение инспекторов будет приравниваться к исполнительному документу, и являться основанием для возбуждения исполнительного производства.
Если же работодатель не исполнит решение госинспектора, то оно в виде электронного документа будет направлено на исполнение в органы Федеральной службы судебных приставов, пишет «Российская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Минюст призвал суды не щадить работодателей, которые задерживают зарплаты.

Фото pixabay.com
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