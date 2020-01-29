В России предложили ввести должность верховного правителя
29 января 2020 14:01
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Инициативы поступают порой весьма любопытные. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, в России предлагается переименовать должность президента РФ на «Верховного правителя». Всего специалистам поступило более 700 предложений, пишет «Российская газета».
Напомним, переименовать президента собирался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявлял, что в каждой стране существует свое название для этой должности и только Россия использует заимствование. К примеру, можно называть главу российского государства Верховным правителем, такой термин уже использовал Колчак.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, также Жириновский предлагал ввести в России должность вице-президента. При этом парламентарий апеллировал тем, что эта должность есть во всех странах мира, кроме России.
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