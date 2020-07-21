В России предложили проиндексировать все пенсии
21 июля 2020 13:56
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В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий. Авторами инициативы выступают депутаты фракции «Справедливая Россия». Об этом рассказал лидер партии Сергей Миронов.
В документе предлагается индексировать не реже одного раза в год все пенсии на уровень не ниже инфляции. В партии пояснили, что индексировать необходимо все пенсии: по старости, по потере кормильца, по инвалидности, в том числе и для работающих пенсионеров, пишет Regnum.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ПФР посоветовали россиянам заранее собирать документы к пенсии. Гражданам необходимо думать о выплатах за 9 месяцев до выхода на заслуженный отдых.
Фото pixabay.com
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