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В России появится единая база IMEI. В неё попадут все украденные телефоны

1 декабря 2019 10:40
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В России появится единая база IMEI. В неё попадут все украденные телефоны
Технология будет автоматически отключать от сети смартфоны с IMEI из чёрного списка.

Операторы совместно с Россвязью тестируют идентификацию смартфонов по IMEI. Это позволит ограничить продажу серых устройств и помешает использованию украденных телефонов.

Технология будет автоматически отключать от сети смартфоны с IMEI из чёрного списка, пишет iphones.ru.

Если у устройства нет IMEI или он совпадает с номером другого гаджета, то ему тоже закроют доступ в сеть.

База номеров IMEI будет всё время актуальной, поскольку операторы каждый час должны синхронизировать данные. Пополнять её будут производители либо импортёры.

Телефоны, купленные за границей, придётся самостоятельно регистрировать через Госуслуги.
В тестировании принимают участие МегаФон, Билайн и Tele2. Испытания системы проходят на базе Центрального научно-исследовательского института связи. Он подчиняется Россвязи и управляет базой данных IMEI.

Россвязь планирует закончить испытания до вступления закона в силу. При этом сам законопроект ещё не принят и даже не внесён на рассмотрение в Госдуму. Его автор, Людмила Бокова, сообщила, что документ ещё дорабатывается, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com
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