В России появится единая база IMEI. В неё попадут все украденные телефоны
1 декабря 2019 10:40
49
Операторы совместно с Россвязью тестируют идентификацию смартфонов по IMEI. Это позволит ограничить продажу серых устройств и помешает использованию украденных телефонов.
Технология будет автоматически отключать от сети смартфоны с IMEI из чёрного списка, пишет iphones.ru.
Если у устройства нет IMEI или он совпадает с номером другого гаджета, то ему тоже закроют доступ в сеть.
База номеров IMEI будет всё время актуальной, поскольку операторы каждый час должны синхронизировать данные. Пополнять её будут производители либо импортёры.
Телефоны, купленные за границей, придётся самостоятельно регистрировать через Госуслуги.
В тестировании принимают участие МегаФон, Билайн и Tele2. Испытания системы проходят на базе Центрального научно-исследовательского института связи. Он подчиняется Россвязи и управляет базой данных IMEI.
Россвязь планирует закончить испытания до вступления закона в силу. При этом сам законопроект ещё не принят и даже не внесён на рассмотрение в Госдуму. Его автор, Людмила Бокова, сообщила, что документ ещё дорабатывается, сообщает ТАСС.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
392
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
352
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
661
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
968
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
878
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
603
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
404
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
625
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1805
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2307
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1588
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1931
Мероприятия