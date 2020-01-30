В России начнут оценивать качество жизни в регионах
30 января 2020 13:00
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует разработать рейтинг качества жизни в регионах с помощью опросов населения по типовым вопросам. Авторы идеи уверены, что это позволит уйти от демонстрации «благополучия на бумаге».
Инициатива уже получила одобрение президента. АСИ будут помогать «Деловая Россия», «Опора России», Союз промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленная палата. Проводить опросы будет ВЦИОМ, охват, предположительно, составит миллион человек.
Рейтинг призван оценить общую удовлетворенность людей социальной сферой. На россиян хотят посмотреть с точки зрения клиентов государства, для этого в методике и будет использован бизнес-подход «клиентского пути», пишет «Коммерсантъ».
По словам разработчиков, они хотят не только дать оценку состояния жизни в регионах, но и создать условия для улучшения качества жизни. Для этого будут учитываться показатели, на которые могут влиять региональные власти, пишет News.ru.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россияне начали создавать кассы взаимопомощи на работе. Возвращаться к советской практике стали из-за низких доходов граждан.
Фото pixabay.com
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