В России начинаются военные учения "Центр-2019"
16 сентября 2019 09:10
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Стратегические учения "Центр-2019" начнутся сегодня, 16 сентября, и завершатся 21 сентября. В них примет участие более 128 тысяч военнослужащих.
Учения будут носить оборонительный характер, об этом заявили в Министерстве обороны РФ. В них примут участие более 200 единиц военной техники и военная авиация. Также отдельные военные манёвры пройдут на полигонах стран-партнёров. В этом году на "Центр-2019" приглашены военные силы Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.
Участникам предстоит решить вопросы борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности в Центральноазиатском регионе.
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия манёвров заявил, что "Центр-2019" послужит укреплению военного сотрудничества между странами-союзниками. Совместные манёвры позволят оптимизировать стратегические приёмы и реализовать накопленный опыт, пишет Лайф.
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